Два стратегических бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США были выведены с территории авиабазы в Румынии. Соответствующая новость была опубликована на официальном сайте командования ВВС США в Европе.

«Бомбардировщики B-52H ВВС США завершили последнее развертывание Европейской бомбардировочной оперативной группы», – сообщает командование ВВС США на своем портале.

В настоящий момент американские стратегические бомбардировщики находятся на авиабазе Барксдейл в Луизиане. По данным американского командования ВВС, во время дислокации стратегических бомбардировщиков B-52H в Европе они выполнили несколько операций с самолетами других стран, включая Финляндию, Румынию, ФРГ, Венгрию и Великобританию.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате в небе над акваторией Баренцева моря стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США истребителями МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО. При приближении российских перехватчиков бомбардировщики ВВС США изменили свой курс от госграницы России.