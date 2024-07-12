В Константиновке зафиксированы прилеты ракет ВС РФ, которые предположительно уничтожили склады ВСУ в этом населенном пункте. Напомним, город является одним из ключевых населенных пунктов на пути наступления российских войск на Торецк (ранее – Дзержинск).

Портал “Военная хроника” пишет, что один из прилетов был по-настоящему мощным. Он пришелся в район складов с артиллерийскими снарядами и ракетами ВСУ, первый взрыв сопровождался вторичной детонацией.

Ранее сообщалось, что освобождение российскими ВС Нью-Йорка и Торецка позволит сломать логистическую схему ВСУ, а также прекратить обстрелы Горловки и Донецка, которые Киев не прекращает вести из этих населенных пунктов.

Константиновка, где расположены крупные силы ВСУ также является логистическим центром, снабжавшим ВСУ в Часовом Яре и под Артемовском.