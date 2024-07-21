В ночь на 21 июля российская армия провела один из самых длительных комбинированных ударов по военным объектам ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Ударные дроны «Герань» ВС РФ уничтожали противника в течение пяти часов под ряд, установив рекорд по длительности. Подробности в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты».

Командующий военно-воздушных сил ВСУ сообщил, что армия России ударила «Искандерами», малозаметными ракетами класса «воздух-земля» Х-69 и ударными дронами «Герань». При этом в украинских военных пабликах сообщили о серии мощных взрывов, прозвучавших в Киевской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Сумской и Криворожской областях.

Военная администрация Сумской области сообщила о повреждениях объектов критической инфраструктуры в Шосткинском районе. По предварительным данным, удар пришелся по Шосткинской ТЭЦ. Также в Шостке расположен ряд оборонных предприятий, по которым могла ударить российская армия.