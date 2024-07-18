В ночь на 18 июля российская армия нанесла массированный ракетный удар по военным объектам ВСУ. Взрывы прозвучали в Полтавской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях. Подробности в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты».

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ракетный удар ВС РФ пришелся на военный аэродром, расположенном в окрестностях Миргорода (Полтавская область), на территории которого базировались учебные самолеты Королевских ВВС Великобритании. Ранее натовский учебный самолет Grob G120TP-A был замечен в небе над Харьковской, Киевской и Ивано-франковской областями.

Военный эксперт Александр Ивановский отметил, что в Британии используют двухместный самолет Grob G120TP-A в учебных целях. Вероятно, украинские пилоты проходят обучение в управлении натовскими самолетами перед поставками истребителей F-16.

При этом под Кременчугом российская армия нанесла ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу. Местные жители сообщили о серии мощных взрывов и звуках вторичной детонации. Кременчугский НПЗ является одним из крупнейших на территории Украины.