Новый день на Украине начался с масштабных атак российских вооруженных сил по объектам ВСУ в центральных и восточных регионах страны. С самого рассвета воздушные тревоги сменялись первыми взрывами, работа ПВО, снова взрывы, огненные вспышки и столбы дыма. Пожарные машины выезжали на вызовы, а жители бежали в укрытия, передает портал aif.ru.
Атаки охватили Киевскую, Днепропетровскую, Житомирскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Кировоградскую и Винницкую области. Карты мониторинга, отслеживающие движение российских ракет и дронов, быстро заполнялись красными метками. Через несколько минут многие из этих областей полыхали огнем, и только небольшой участок на западе Украины оставался относительно спокойным, ожидая своей очереди.
Украинские паблики наполнились паническими сообщениями:
«Внимание! Угроза баллистической атаки. Всем укрыться!»
«Группа русских дронов движется к Киеву!»
«В Кировоградской области замечены пять дронов! Они заходят на „боевой круг“!»
«Несколько мощных взрывов в пригородах Киева. Над Броварами огромный столб дыма».
«Взрывы в Киеве!»
«„Герань“ из Сумской области направляется в Полтаву!»
«Чугуев. Несколько взрывов!»
«Взрывы в Днепропетровской и Житомирской областях!»