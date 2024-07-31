Новый день на Украине начался с масштабных атак российских вооруженных сил по объектам ВСУ в центральных и восточных регионах страны. С самого рассвета воздушные тревоги сменялись первыми взрывами, работа ПВО, снова взрывы, огненные вспышки и столбы дыма. Пожарные машины выезжали на вызовы, а жители бежали в укрытия, передает портал aif.ru.

Атаки охватили Киевскую, Днепропетровскую, Житомирскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Кировоградскую и Винницкую области. Карты мониторинга, отслеживающие движение российских ракет и дронов, быстро заполнялись красными метками. Через несколько минут многие из этих областей полыхали огнем, и только небольшой участок на западе Украины оставался относительно спокойным, ожидая своей очереди.

Украинские паблики наполнились паническими сообщениями:

«Внимание! Угроза баллистической атаки. Всем укрыться!»

«Группа русских дронов движется к Киеву!»

«В Кировоградской области замечены пять дронов! Они заходят на „боевой круг“!»

«Несколько мощных взрывов в пригородах Киева. Над Броварами огромный столб дыма».

«Взрывы в Киеве!»

«„Герань“ из Сумской области направляется в Полтаву!»

«Чугуев. Несколько взрывов!»

«Взрывы в Днепропетровской и Житомирской областях!»