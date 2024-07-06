В 14 километрах от Миргорода Полтавской области российская ракета ОТРК “Искандер” уничтожила дивизион украинского ЗРК С-300ПС. Об этом сообщил “Пятый канал”.

Под удар, нанесенный в районе населенного пункта Коптев, попали три автомобиля с боевиками ВСУ. Ликвидировано более 40 специалистов в области ПВО.

Также уничтожены радиолокационная станция подсвета и наведения зенитных ракет на цель, две пусковые установки с обнаружением целей, летящих на небольшой высоте, и кабина боевого управления комплексом.

Напомним, что ранее в Миргороде был поражен военный аэродром ВСУ, на котором выведено из строя семь вражеских боевых самолетов. Также ВС РФ ударили по авиабазе Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области.