Новостные каналы и военные корреспонденты в воскресенье, 14 июля показывали и публиковали кадры подготовки к запуску и сброса самых мощных на сегодня российских авиабомб ФАБ-3000. Эти боезаряды пошли в массовое производство и успешно применяются на постоянной основе, наводя животный ужас на боевиков ВСУ, пишет издание “АиФ”.

ФАБ-3000/54, по словам авторов публикации, являются “приветом из сталинских времен”. Вторая цифра в маркировке означает год принятия на вооружение этих бомб, оставляющих после себя лунный ландшафт.

Впервые в зоне спецоперации их применили еще в Мариуполе, нанося удары по укрытиям боевиков в подземельях “Азовстали”. Однако позже у Киева появились западные системы ПВО, ставшие угрозой для самолетов, поэтому временно пришлось сделать паузу.

“Сами понимаете, чтобы сбросить на противника обычную авиационную бомбу, надо пролететь над противником, а это в условиях насыщения украинских ПВО большим количеством зенитных средств, очень опасно”, – рассказал военный эксперт Владимир Ераносян.

С разработкой унифицированных модулей планирования и коррекции эта проблема решилась сама собой. Теперь самолетам уже не нужно входить в зону действия вражеской ПВО, поэтому ВС РФ начали активно использовать сперва ФАБ-500 и ФАБ-1500, а затем и ФАБ-3000.

Впервые бомба с УМПК была использована под Липцами в Харьковской области. Там она чуть не долетела до казармы и разорвалась неподалеку от нее. Однако даже после этого в здании треснул фундамент и обрушились конструкции, похоронив под собой боевиков.