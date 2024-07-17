В начале недели Вооруженные силы Российской Федерации нанесли результативный ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины (СБУ), расположенному в украинской столице. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

«В начале этой неделе по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар», – приводит корреспондент агентства слова своего собеседника.

По предварительным данным, в результате ракетного удара со стороны российской армии по командному пункту украинской спецслужбы было ликвидировано несколько офицеров СБУ. При этом первый заместитель главы СБУ получил легкие ранения.

Ранее в Сети появились кадры с пленением двух украинских заключенных из состава батальона «Шквал» российскими штурмовиками в населенном пункте Новоселовка Певрая. Батальон «Шквал» входит в состав 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ и был полностью сформирован из заключенных.