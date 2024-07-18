За минувшие сутки украинская армия потеряла до 120 военнослужащих в ходе боевых действий в зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток». Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны Российской Федерации в официальном Телеграм-канале ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» в ходе боевых действий в окрестностях населенных пунктов Угледар и Водяное в ДНР смогли улучшить тактическое положение и нанести огневое поражение живой силе противника.

Потери противника в живой силе составили около 120 солдат. При этом ВСУ потеряли один танк, четыре автомобиля, одну 155-миллиметровую буксируемую гаубицу FH-70 производства Британии, 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение суток ликвидировали до 125 военнослужащих в окрестностях населенных пунктов Новоданиловка в Запорожской области, а также Куйбышево и Новотягинка в Херсонской области.