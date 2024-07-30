Российские военные продолжают наступательные операции на территории Донецкой народной республики (ДНР), на этот раз центром событий стал Покровск. ВС РФ стремительно развивают атаки на этот населенный пункт. Согласно информации от Telegram-канала «Иди и смотри», в районе села Волчье также развернулись интенсивные боевые действия.

Источник утверждает, что село Волчье уже находится под полным контролем российских войск. Также сообщается о проведении ВС РФ мероприятий по зачистке в населенном пункте Новоселовка Первая.

ВСУ не выдерживают натиска российских войск и вынуждены отступать, неся серьезные потери. Они предпринимают попытки провести перегруппировку сил, но результатов такие попытки не дают. Поэтому приходится оставлять один опорный пункт за другим.

Напомним, Покровское направление названо президентом Украины Владимиром Зеленским одним из самых горячих в зоне специальной военной операции.