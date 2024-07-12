В ночь на 12 июля ВС РФ в очередной раз поразили военные объекты в тылу врага, используя ракеты и дроны-камикадзе “Герань”, Портал “Военное обозрение” сообщил, что одна из атак пришлась на аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

Удары наносились с вечера четверга. Сперва прогремели взрывы на военном аэродроме в Миргороде Полтавской области, затем ракеты прилетели в Херсонскую и Киевскую области.

Большая часть беспилотных аппаратов “Герань” ушла на Староконстантинов, где в районе аэродрома прозвучала целая серия взрывов. Украинские мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО, однако успешное поражение намеченных целей не вызывает сомнений.

Ближе к утру появилась также информация о взрывах в Винницкой области. Какие объекты попали под удар в этом регионе, пока не установлено.