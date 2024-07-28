Утром 27 июля в Рязанской области были обнаружены и уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России. Инцидент вызвал активное обсуждение в социальных сетях и медиа.

Telegram-канал Shot опубликовал кадры полета одного из украинских дронов над территорией Рязанской области. Видео быстро распространилось среди пользователей.

Вскоре после этого Telegram-канал «Военный осведомитель» предположил, что для уничтожения БПЛА могли быть задействованы истребители Воздушно-космических сил России.

«Судя по звукам, записанным на одном из видео, перехват был осуществлен истребительной авиацией», — пояснили авторы публикации.

Однако официального подтверждения этой информации от уполномоченных ведомств России на данный момент не последовало. СМИ и эксперты пока анализируют поступающие сведения, ожидая дополнительных комментариев от Минобороны.