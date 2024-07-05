Беспилотные аппараты, которые Украине намерена поставлять Латвия, ожидает та же судьба, что и остальные используемые Киевом дроны, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что уничтожать подобные БПЛА можно не только средствами радиоэлектронной борьбы и неоднократно доказавшими свою эффективность зенитно-ракетными комплексами. Также против них могут применяться специальной адаптированные дробовики, которые по виду напоминают охотничьи ружья.

“Предположу, что Латвия передаст Украине БПЛА западного производства, причем модернизированные, собранные с учетом наработок последних лет, включая боевые действия ВСУ против России на Украине. Любой БПЛА сегодня — чья-то смерть и разрушение”, — цитирует эксперта портал News.ru.

Матвийчук добавил, что предотвратить поставки дронов из Латвии на Украину практически невозможно. В сложенном виде они весьма компактны, поэтому могут перевозиться даже в багажнике легкового авто. Отследить подобную транспортировку очень сложно.