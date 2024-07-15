Авиабомбы ФАБ с УМПК стали настоящим кошмаром для ВСУ и обеспечили превосходство российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. Но чтобы этот эффект сохранялся как можно дольше, эти боезаряды нужно постоянно улучшать, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что сейчас бомбы используются для уничтожения складов с боеприпасами ВСУ, казарм с личным составом и других целей. Однако дальность полета боеприпасов ограничивает возможности ВС РФ.

Если Россия не будет останавливаться на достигнутом и продолжит модернизацию ФАБ-3000 и других подобных ракет, они смогут поражать те цели, до которых раньше просто не долетали.

Ранее сообщалось, что ВС РФ стали чаще использовать боезаряды ФАБ-3000, которые производятся массово и регулярно совершенствуются.