Военный эксперт Олег Глазунов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о разработке Киевом собственных дальнобойных ракет.

По его мнению, это совершенно ничего не изменит для Украины. Сейчас она полностью зависит от поставок оружия от Запада, поэтому появление собственных технологий лишь усугубит те проблемы, с которыми регулярно сталкивается Киев.

Так, свои ракеты будут скорее всего выпущены один либо несколько раз, после чего производство будет уничтожено или просто истощит имеющиеся ресурсы. Единственное, чего добьется Киев – это продления конфликта на еще больший срок. Стратегически же боезаряды ему ничего не дадут.

Глазунов также отметил, что Украина сделала слишком большую ставку на получение оружия от Запада. В итоге это приведет к тому, что ВСУ начнут отступление на всех фронтах, если поставках возникнет хотя бы небольшая пауза.