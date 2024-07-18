Россия использует только то вооружение, которое имеется в ее распоряжении. При этом оно не закончится, резервов, предназначенных для проведения специальной военной операции, хватит до победы, уверен эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил порталу News.ru, что Украина зависит от западных поставок. Малейший сбой в них вызывает у Киева множество проблем.

“Украина держится только за счет западных поставок, так как все советское, а у них было много всего, кончилось. Очевидно, что новые танки Россия получает, предположим, не десятками, а в гораздо больших количествах”, — пояснил аналитик.

Также он отметил, что ВС РФ регулярно получают новые истребители Су-30, Су-35, Су-57 и прочие, ракеты, снаряды и патроны, ядерные подводные лодки и многое другое. Западу придется очень долго ждать, пока его мечта об исчерпании оружия России сбылась.

Используют ВС РФ и старое советское вооружение. Оно отлично сохранилось и было бы странно не задействовать его в ходе боевых действий.

Дандыкин напомнил, что в первые месяцы СВО на Украине каждый день твердили, что ракеты ВС РФ закончатся через день-другой. Однако идет третий год, а боезаряды всех видов продолжают летать и успешно поражать цели.