Дональду Трампу очень повезло, что план стрелка не удался и он получил лишь ранение в ухо, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что выстрелы производились из самозарядной винтовки AR-15, которая очень легкая, удобная, но обладает не слишком высокими стрелковыми характеристиками. Есть образцы гораздо лучше.

По словам эксперта, в США можно приобрести любое оружие, включая винтовки и автоматы, что является серьезной проблемой и часто приводит к трагедиям.

“Эту проблему постоянно поднимают, но решить ее не получается. Это целая индустрия: где научиться стрелять, где купить оружие, патроны. Во всем этом крутятся огромные деньги, и это может привести к очень тяжелым последствиям. Трампу повезло”, – цитирует эксперта “Лента.ру”.