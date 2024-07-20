Киев несет огромные потери в Волчанске, Липцах и Купянске Харьковской области, где сейчас идут напряженные бои. При этом он перебрасывает туда резервы из числа мобилизованных новобранцев, даже не прошедших минимальную подготовку.

Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал изданию “МК”, что ВС РФ уже загнали противника за Северский Донец и реку Волчья. Боевики вынуждены быстро отступать, причем после себя они оставляют множество тел своих “побратимов”. В воздухе постоянно витает запах разложения трупов.

ВС РФ начали наступление в Харьковской области два месяца назад. За это время они значительно усилили свои позиции там и продолжают теснить противника. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что целью является создание “санитарной зоны” для предотвращения обстрелов приграничных районов России со стороны ВСУ.