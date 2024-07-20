Военнослужащий ВС Украины, который сдался в плен после удара ВС РФ по Волчанску авиабомбой ФАБ-500, поделился своими впечатлениями от мощности этого боезаряда.

Он рассказал, что находился в подвале рядом с кварталом, по которому прилетела фугасная авиабомба. Когда он взрывается, то единственное, о чем думаешь – как оказаться как можно дальше от эпицентра взрыва.

ВС РФ ударили по местам размещения украинского резерва сразу четырьмя авиабомбами ФАБ-500. После этого боевики, которые находились в соседнем квартале, сложили оружие и сдались в плен, решив больше не испытывать судьбу.

Пленный отметил, что после удара авиабомбой начинает распространяться мощная взрывная волна. Она в буквальном смысле сметает все на своем пути.