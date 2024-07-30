Вооруженные силы Украины используют населенный пункт Покровск в качестве важного логистического и транспортного узла для снабжения передовых подразделений на фронте. Его потеря ограничить возможности ВСУ в снабжении всей донецкой группировки сил. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил военный корреспондент Александр Сладков.

«Это (населенный пункт Покровск – ред.) важный узел транспортный, это важный узел снабжения войск противника, который действует на донецком направлении против нас», – заявил военкор.

По его словам, Покровск представляет собой важный коммуникационный коридор, соединяющий Донбасс с Запорожьем. При этом дороги, идущие от Покровска, проходят через Славянск, Краматорск и Константиновку, населенный пункты, которые еще предстоит освободить российской армии.

Сладков отметил успехи ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Командованию российской армии удается постепенно освобождать территории, вошедшие в состав РФ, без организации широкомасштабного наступления.