Удар украинского беспилотника по детской площадке в Шебекино Белгородской области привел к ранениям пятерых детей, двое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале призвал отомстить за эту атаку “по законам военного времени”.

Он написал, что давно пора нанести сокрушительный удар возмездия по врагу, чтобы навсегда прекратить военные преступления Киева. По словам военкора, ВС РФ отомстили за Крымский мост, но почему-то не бьют в ответ на террористические атаки по гражданскому населению.