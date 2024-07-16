Боевики ВСУ попытались собрать крупные силы в лесополосе, чтобы контратаковать, однако российские военные пресекли эту попытку ударами из гаубицы “Мста-Б”. Боевую работу этого орудия показал военный корреспондент Андрей Руденко.

На кадрах бойцы заряжают орудие и бьют по врагу. По словам военкора, удары наносились с расстояния в десять. Корректировал огонь оператор разведывательного БПЛА, который и обнаружил вражеские подразделения.

“Цель была поражена. Стреляли на дальности 10 километров осколочно фугасным снарядом. Порой хватает трех снарядов и цель точно поражает”, — рассказал один из военнослужащих.

Ранее стали известны некоторые подробности ночных ударов по Киевской области, а также по Харькову и пригородам Днепропетровска.