Авиабомбы ОФАБ-250 с УМПК разнесли позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Руденко, опубликовавший соответствующее видео в своем Telegram-канале.

На кадрах запечатлен взлет истребителя-бомбардировщика Су-34, его выход на ударную позицию и уничтожение противника авиабомбами. Было сброшено 4 боезаряда, которые благодаря модулю УМПК достигли целей и расцвели мощными взрывами на месте атаки.

“Работаем и днем, и ночью, работаем много. Наши бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции бьют врага везде. Враг бежит, боится этих бомб, потому что они их достанут везде, без разницы, в каких они находятся укрытиях. Летчики наши высокомотивированы, заряжены только на победу. Враг будет разбит, и победа будет за нами”, — рассказал один из летчиков.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главной причиной успехов ВС РФ является как раз использование планирующих авиабомб.