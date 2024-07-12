Военный корреспондент телеканала RT Владислав Харченко опубликовал видео с места удара ВСУ по детской площадке в Шебекино Белгородской области.

Напомним, в результате террористической атаки пятеро детей получили ранения разной степени сложности, двое находятся в тяжелом состоянии.

По словам Харченко, ни одного военного объекта рядом с площадкой нет, поэтому удар целенаправленно наносился по мирному населению. Помощь пострадавшим детям оказывал врач, проживающий рядом с местом удара.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в больнице сейчас находится двое детей. Одного из них потребуется везти санавиацией в столицу.

Дети играли на площадке в футбол в момент удара. Шарики из кассетного боеприпаса поразили пятерых из них. Также они повредили ворота, выполненные из металла.