В Мали утром 28 июля произошло нападение туарегов на группу бойцов ЧВК “Вагнер” и регулярных войск, в результате чего в плен попал командир штурмовиков, известный под позывным Лотос. Он считается преемником погибшего руководителя ЧВК, Евгения Пригожина. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

“Сепаратисты из движения ‘Координация движений Азавада’ сумели взять в плен Лотоса. Однако он был быстро обменян на других пленных”, — уточнил Рожин.

С информационного ресурса “Злой журналист” стало известно, что вечером перед этим инцидентом из плена в арабских странах были освобождены трое военнослужащих “Вагнера”. В настоящее время ведутся переговоры о выкупе оставшихся пленных.

В тот же день произошел обстрел, в результате которого погиб боец с позывным Белый, участвовавший в спецоперациях с их начала. По последним данным, число погибших бойцов “Вагнера” достигло двенадцати, а шестеро взяты в плен.

После гибели Пригожина “вагнеровцы” оказались разделенными на несколько групп. Некоторые отправились в Белоруссию, где приняли участие в обучении местных войск. Другая часть заключила контракты с Министерством обороны России и участвует в боевых действиях на Украине. Оставшаяся группа продолжила свою деятельность в зонах военных конфликтов в Африке.