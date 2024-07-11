В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован участник экипажа одного из вертолетов армейской авиации ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он уточнил, что речь идет об офицере 12-й бригады армейской авиации ВСУ Александре Шемчуке. Он совершал боевые вылеты на ударном вертолете Ми-8. Подтверждение его гибели уже имеется в нескольких открытых источниках.

Ранее стало известно о ликвидации на Украине португальского наемника Рико Чавеса. Боевик с 2022 года принимал участие в специальной военной операции. Он получил широкую известность после видео с расстрелом российского пленного. Однако возмездие настигло иностранного военного преступника.