В зоне конфликта в Донецкой Народной Республике, в поселке Нью-Йорк, наблюдается серьезное обострение ситуации. Военный корреспондент Станислав Обищенко сообщает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно занимаются откровенным мародерством, даже не думая это скрывать

По словам местных жителей, боевики ВСУ отбирают у людей абсолютно все, забираются в дома и тянут оттуда все, что “плохо лежит”. Также они пытаются утащить даже металлические ворота, срезая их сваркой, и архитектурные элементы зданий.

Российские ВС тем временем эвакуируют гражданское население. Их цель – спасти людей, не подставляя их под возможные атаки противника, вывезти в безопасное место.

Ситуация в Нью-Йорке ставит перед жителями и военными серьезные этические и психологические вызовы, причем российские войска стараются обеспечить безопасность и порядок среди эвакуируемых, в то время как действия ВСУ вызывают тревогу и осуждение.