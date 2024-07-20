Оберег в виде иконки, который носил в нагрудном кармане российский военнослужащий с позывным “Тринадцатый”, спасал ему жизнь. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

В подтверждение он опубликовал видео, на котором запечатлено отверстие от пыли в нагрудном кармане бойца. Если бы не иконка, военнослужащий получил бы смертельное ранение в сердце, однако этого не произошло.

“На войне без веры никуда. Это история чудесного спасения российского военнослужащего”, – написал Лисицын в своем Telegram-канале.

Оберег защитил бойца от пули, поэтому ранение оказалось не слишком серьезным.

Иконки и нательные кресты носят многие российские военные. Кроме того, они причащаются и исповедуются, могут помолиться в специально отведенных для этого блиндажах. На передовую часто приезжают священники.