Российские дроны-камикадзе устроили “загонную охоту” на американскую БМП “Брэдли”, которую украинское командование отправило на верную погибель. Видеозапись этого эпизода показал военный корреспондент Александр Коц.

Он отметил, что ВСУ хотели отбить потерянные ранее позиции, но не учли, что любое их действие находится под контролем российских БПЛА. Самарские разведчики заметили “Брэдли” и передали ее координаты на командный пункт. Сразу же были задействованы барражирующие боеприпасы.

Произошло все это рядом с селом Евгенова неподалеку от Покровска. В конечном итоге из подбитой дронами БМП сумели выбраться только трое украинских военных. Они попытались вести стрелковый бой, но были быстро ликвидированы бойцами ВС РФ.

С момента начала СВО, по данным Минобороны, российские военные уничтожили уже 23 тысячи единиц бронетехники. Среди них как старые советские, так и многочисленные натовские образцы.