Ситуация у населенного пункта Кирово, где российские ВС блестяще провели операцию по установлению контроля над опорным пунктом ВСУ, была похожа на освобождение Авдеевки, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он отметил, что бойцы ВС РФ проявили смекалку и хитрость, воспользовались ротацией противника и вышли к нему в тыл, свалившись как снег на голову. Это позволило взять крупный опорник фактически без сопротивления.

В Минобороны России рассказали, что в опорном пункте были подземные укрытия и ходы, долговременные огневые точки, но все это не спасло ВСУ. Российские военные расчистили трехкилометровый туннель вдоль канала Северский Донец-Донбасс, сделали это в режиме полной секретности, что и позволило захватить противника врасплох.

Боевики ВСУ не успели среагировать на внезапное появление российских бойцов и были вынуждены отступить, неся потери.