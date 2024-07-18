Киев как минимум в три раза занижает потери украинской армии в Крынках Херсонской области, заявил военный корреспондент Александр Коц.

Он отметил, что в Сети опубликовано огромное количество видеозаписи боевых действий в Крынках. На кадрах запечатлены атаки российских лодок на украинский десант. Даже по этим записям несложно подсчитать, что Киев потерял на так называемом “плацдарме” не менее 1000 человек. Но он озвучивает втрое меньшие цифры.

При этом нет ничего удивительного в столь крупных потерях. ВСУ пытались атаковать “в лоб”, форсировать Днепр и уничтожать их десанты было совсем несложно.

Коц также заметил, что пропавших без вести, о которых отчитывается Киев, также можно смело заносить в число потерь.