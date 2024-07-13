В воздушном пространстве Украины над Одесской областью уже неделю замечают четыре истребителя F-16. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок со ссылкой на очевидцев в регионе.

Он отметил, что самолеты могут взлетать с территории Румынии, после чего отправляться на Украину. Ведут они себя достаточно активно, однако никаких пусков до настоящего момента зафиксировано не было.

Ранее эксперты предположили, что 128 истребителей F-16, которые Зеленский просит у НАТО, Киеву вряд ли предоставят. Но даже если Запад пойдет на это, то самолеты будут находиться на натовской авиабазе в Румынии. На Украине нет столько специально оборудованных аэродромах и, кроме того, ракеты ВС РФ способны долететь в любую точку страны.