Военный корреспондент RT Андрей Филатов сообщил из Красногоровки о значительных изменениях на фронте в ходе конфликта в Украине. Он подчеркнул, что украинские войска начали терять позиции после того, как Россия установила контроль над небом в регионе.

«Когда мы небо отобрали, противник начал очень быстро сдуваться», — отметил военкор.

По его словам, до этого момента ВСУ успешно вели боевые действия, но когда они начинают испытывать дискомфорт, сразу же теряются.

Филатов также отметил, что даже когда Киев контролировал небо, российские военные ухитрялись эффективно продвигаться вперед, Они использовали малые группы бойцов и находили действенные способы блокировать снабжение противника.