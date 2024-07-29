Российские археологи во время проведения раскопок древнего скифского погребального комплекса в кургане Алчедат 3, находящегося в Кемеровской области, обнаружили уникальную находку. Специалистами, занимающимися разбором насыпей над главным склепом, было найдено множество древних скифских артефактов, в том числе и фрагменты уникальных бронзовых ножей.

В ходе раскопок археологи обнаружили также массу останков животных и человеческие скелеты. Также были найдены фрагменты различной домашней утвари. Все эти артефакты ученые отнесли к раннему железному веку и позднему этапу тагарской культуры. В последний раз подобные археологические объекты ученым удалось раскопать в Кузбассе более 50-ти лет назад.

По словам сотрудников Томского отделения Русского географического общества, в кургане Алчедат 3 расположен склеп с массовым захоронением. Отмечается, что впереди специалистов ждет вскрытие саркофага. Это событие очень волнительно и невероятно интересно для каждого археолога.