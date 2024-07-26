Власти греческого острова Санторини, известного своими живописными пейзажами и культурным наследием, выступили с инициативой ограничения туристического потока. Из-за увеличивающегося числа туристов и круизных лайнеров, официальные лица предложили ввести квоты на количество прибывающих судов, чтобы снизить негативное воздействие на экологию и инфраструктуру острова.

Мэр Санторини Никос Зорзос подчеркнул, что в пиковые сезоны на острове не хватает свободных мест для размещения, что касается как больших отелей, так и частного сектора, включая аренду через Airbnb. Он выразил обеспокоенность тем, что строительство новых объектов может нанести ущерб уникальному ландшафту Санторини, сформированному после извержения вулкана более трех тысяч лет назад.

По данным Ассоциации портов Греции, в 2024 году ожидается прибытие около 800 круизных лайнеров, которые доставят на остров более миллиона пассажиров. Жители острова, включая Шанталь Метакидес, уже замечают увеличение загрязнения, особенно когда несколько круизных судов одновременно находятся у берегов Санторини.

В ответ на эти вызовы, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о возможности введения ограничений на количество круизных рейсов к популярным островам страны. Министр туризма Греции Ольга Кефалогианни также поддержала эту идею, указывая на необходимость установления квот, чтобы избежать одновременного прибытия слишком большого количества туристов.

Местные власти Санторини уже решили ограничить количество туристов с круизных судов до 8 тыс. человек в день начиная с следующего года. Однако не все местные бизнесмены согласны с такими мерами. Антонис Пагонис, глава ассоциации отельеров острова, предлагает улучшить управление туристическим потоком, чтобы избежать резких колебаний в количестве посетителей.

Туристический гид Костас Сакаварас отметил, что социальные сети оказывают значительное влияние на выбор направлений для путешествий, что также способствует росту популярности Санторини.

Таким образом, растущая популярность Санторини как туристической дестинации требует баланса между сохранением уникального культурного и природного наследия и удовлетворением потребностей туристической индустрии.