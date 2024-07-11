Президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит НАТО в Вашингтон в качестве “подружки невесты”. Так его назвали журналисты издания ABC News. Также они назвали причины, по которым Украина может никогда не стать полноценным участником Альянса.

Первая из них – это непрекращающиеся боевые действия и наличие территориальных споров. Именно они являются формальной причиной для отказа принять украину в блок НАТО. Кроме того, репутация Зеленского рушится с каждым днем, от его истерик устали даже самые верные и преданные поклонники.

Зеленский отлично понимает, что в НАТО его страну сейчас не возьмут, поэтому использует свое присутствие на саммите, чтобы выпросить еще оружия. В своих выступлениях он заявляет, что танков Запад дал очень мало, что систем ПВО, обещанных Альянсом, будет недостаточно для защиты страны, что нужно больше самолетов F-16.

Страны Альянса предложили Украине “мост к членству”, однако эксперты уверены, что это очередная отговорка, позволяющая тянуть время и не принимать страну в НАТО.