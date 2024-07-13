Американец Джаред Брик нашел свои Apple Watch, которые он потерял в океане на Карибских островах полтора года назад. Отмечается, что житель США отправился на Карибы для занятия дайвингом.

Чтобы оставаться всегда на связи он купил Apple Watch и погружался под воду вместе с ними. Во время одного из занятий дайвингом, часы слетели с его руки и затерялись на дне океана. Когда Джаред обнаружил, что потерял свои часы, то активировал режим пропажи, но даже не надеялся, что сможет их найти.

Через полтора года после случившегося, Брику пришло сообщение от неизвестного абонента, нашедшего его часы. Он сообщил, что устройство работало, поэтому нашедший Apple Watch смог увидеть номер Брика и связаться с ним. В итоге, Джаред Брик получил свои часы обратно. Нашедший отправил обнаруженные Apple Watch посылкой по почте.