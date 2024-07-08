Украинская военная разведка попыталась организовать угон российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3, но противнику не только не удалось осуществить свой план, но и пришлось поплатиться за этот злой умысел.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, сотрудник ГУР Украины попытался переманить на свою сторону летчика ВКС России, пообещав денежное вознаграждение, а в случае отказа от сотрудничества – угрозы жизни родным пилота.

Но российский летчик не стал предавать Родину, а рассказал все своему командованию и предоставил переписку с агентом ГУР российским спецслужбам. Оперативные мероприятия ФСБ РФ по пресечению попытки украинской стороной осуществить угон российского самолета дали возможность российским войскам получить сведения для нанесения удара по месту «ожидания» российского самолета. ВКС России нанесли сокрушительный удар по аэродрому Озерное, расположенного поблизости с Житомиром.