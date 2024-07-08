Согласно информации Телеграм-канала WarGonzo, ВКС России осуществили ракетные удары по Киеву путем обманного маневра. В ночь на 8 июля четыре российских бомбардировщика поднялись в небо, но ими не были запущены ракеты. Таким образом, российские силы осуществили обманный маневр. Вместо обычной ночной атаки, как было ранее, ракетный удар по военным целям в украинской столице был осуществлен в дневное время.

«Три бомбардировщика ТУ-22М3 совершили пуски из района Миллерово в максимальной близости к району специальной военной операции (СВО), чтобы у украинской ПВО было меньше времени, чтобы сориентироваться», – отмечают в своем сообщении авторы поста.

Основными целями 8 июля для ВКС России были военные объекты в Киеве. В частности, взрывы прогремели в районе аэродрома Жуляны и военного завода «Артем». Кроме того, взрывы прогремели и в других регионах Украины. Сообщалось о ракетных прилетах в Кривом Роге и Днепропетровске.

По сообщению украинских Телеграм-каналов, утром 8 июля по всей территории Украины ВКС России запустили порядка 40 ракет.