Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг жесткой критике подготовку НАТО к военной операции на Украине. По его словам, данные действия полностью противоречат оборонительной политики альянса. Такое заявление венгерский политик сделал в статье, написанной для американского издания Newsweek незадолго до саммита НАТО, который должен пройти в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

«НАТО приближается к переломному моменту… Все это противоречит основополагающим ценностям НАТО», – отмечает Орбан.

Виктор Орбан подчеркнул, что Венгрия вступила в Североатлантический альянс 25 лет назад. И причиной такого решения был именно оборонительный характер военного блока. С тех пор страна вносит свой вклад в миссию альянса, предоставляя на оборону 2% от собственного ВВП.

Но текущие замыслы НАТО очень беспокоят венгерское руководство, ведь множество голосов членов альянса направлены на начала военной конфронтации с рядом геополитических центров силы в мире. Венгерский премьер подчеркнул, что страна воспользуется своим положением и не станет принимать участие в военных операциях за пределами территории военного блока.