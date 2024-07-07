Российские десантники подняли флаг ВДВ над освобожденным от украинских боевиков районом Часова Яра. Зелено-голубое знамя с девизом «Никто кроме нас!» теперь развевается над микрорайоном Канал. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Десантный Енот Херсон».

«Ивановские десантники установили еще один флаг ВДВ в микрорайоне Канал на Часов Яровском направлении», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как двое российских десантников поднимают знамя ВДВ над полуразрушенным домом в Часовом Яру. Судя по поведению российских военнослужащих микрорайон Канал был полностью зачищен от боевиков ВС Украины.

Напомним, что Часов Яр расположен в Донецкой Народной Республике. В настоящий момент боевики ВС Украины используют город в качестве крупного логистического центра и важного узла линии обороны. Поэтому Киев отчаянно пытается замедлить продвижение российских сил на данном направлении, перебрасывая в город свежие резервы.