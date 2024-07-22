В районе Нью-Йорка (ДНР) российская армия начала реализовывать повторение тактики, известной как «очеретинский цветок», что стало неожиданностью для ВСУ. Об этом сообщает издание «Военная хроника». В последние 72 часа после серии мощных авиаударов российские войска перешли к тактике расходящихся ударов и начали окружать гарнизон противника, пробившись к центру Авдеевского коксохима, что делает долгосрочную оборону на этом объекте маловероятной. Российские войска активно используют авиацию и артиллерию для постепенного вытеснения противника и создания условий для полного окружения.

Сложившаяся обстановка требует от украинских войск быстрой реакции и поиска новых тактических решений. В случае успеха российской операции, ВСУ может оказаться в сложной позиции, что существенно повлияет на боеспособность и моральный дух украинских подразделений в этом районе.

Эти события разворачиваются на фоне продолжающихся боевых действий по всей линии фронта, где обе стороны стремятся удерживать ключевые позиции и обеспечивать логистическую поддержку своих сил. Вопрос о том, удастся ли российской армии полностью реализовать свою стратегию в Нью-Йорке (ДНР), остаётся открытым, но текущие действия указывают на серьёзные намерения и подготовку к дальнейшему наступлению.