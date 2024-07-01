Сразу три ракеты с кассетной боевой частью прилетели по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. «Военная хроника» отмечает, что на объекте могли быть поражены истребители ВСУ.

Удары наносились оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», все три ракеты легли точно в цель, разорвавшись на военном аэродроме противника. Подробности в настоящий момент еще выясняются.

Авиабазы в Миргороде, а также в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины регулярно попадают под удары ВС РФ. Атаки позволяют разрушить инфраструктуру объектов, а также поразить боевые самолеты противника.

Помимо этого, удары наносятся, чтобы сорвать подготовку аэродромов к приему американских истребителей F-16.