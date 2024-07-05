Telegram-канал “Военная хроника” сообщил о возможном пуске ракет Х-59 по военным объектам на Украине. Всего запущено четыре таких боезаряда.

По имеющейся информации, ракеты направились в сторону Кировоградской области. Там располагается несколько стратегически важных объектов. Ключевыми из них являются аэродромы Канатово, который уже неоднократно попадал под атаки ВС РФ, а также Александрия. В этом городе о состоянии украинской авиабазы нет подробной информации, однако не исключено, что Киев использует ее, чтобы спрятать остатки своей авиации.

Кроме того, речь может идти и о других военных объектах. На данный момент информация о пусках ракет уточняется.

Напомним, что вечером 5 июля снова был зафиксирован прилет в Одесской области. На этот раз ракетами поражены цели в населенном пункте Овидиополь.