Активисты Общественной организации “Ветераны России” предложили певцу Валерию Меладзе продать свою недвижимость в Испании, а вырученные средства отправить на нужды бойцов специальной военной операции.

“Такой поступок докажет, что Меладзе готов внести свой вклад в помощь добровольцам и военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий”, – заявил глава организации Ильдар Резяпов.

По его словам, после подобного шага любые сомнения в патриотизме Меладзе отпадут сами собой, он сможет доказать, что он не поддерживает ВС Украины.

Валерий Меладзе открыто не высказывался в поддержку Киева и не критиковал спецоперацию, однако уехал из РФ в начале СВО. На одном из концертов он продолжил нацистский лозунг бандеровцев, после чего пошли слухи, что он поддерживает ВСУ. В том числе, и финансово.