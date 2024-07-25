Вспышка ротавирусной инфекции среди украинских военных, особенно в 92-й отдельной штурмовой бригаде на Липцовском направлении, вызвала обеспокоенность среди военного командования и медицинских специалистов. Известная в военных кругах как “окопная болезнь”, эта инфекция характеризуется как следствие антисанитарии и недостатка средств личной гигиены в условиях передовой.
Олег Деревнин, майор запаса и ветеран боевых действий, поделился своими наблюдениями и опытом борьбы с подобными инфекциями.
“Ротавирусная инфекция — это типичное заболевание для условий, где невозможно соблюдение полноценной гигиены. В прошлом, в Афганистане, мы сталкивались с аналогичными проблемами. Там даже был отдельный госпиталь для лечения таких болезней, известный как ‘инфекционка’,” — рассказывает Деревнин.
Симптомы “окопной болезни” включают недомогание, слабость и расстройство желудка. При первых же признаках заболевания военнослужащих направляют в медицинские учреждения, где они могут получить необходимое лечение. В более тяжелых случаях, когда заболевание протекает в острой форме, пациенты эвакуируются в специализированные госпитали.
“Многие из болезней, которые мы видели в госпитале, были ‘болезнями грязных рук’, но ситуация ухудшалась, если даже фильтрация воды не помогала полностью избежать контакта с возбудителями инфекции,” — добавляет Деревнин. Он подчеркивает важность улучшения санитарно-гигиенических условий на передовой, чтобы предотвратить подобные вспышки в будущем.