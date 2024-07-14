В Харьковской области в районе села Буды российскими силами был уничтожен железнодорожный эшелон. На этом железнодорожном составе на передовую отправлялся личный состав и тяжелая военная техника.

ВС РФ нанесли удар по эшелону противника при помощи ОТРК «Искандер». Две выпущенные ракеты настигли точным попаданием заданную цель. В итоге произошел мощный взрыв, повлекший за собой уничтожение трех немецких БМП «Marder» и десятки других боевых машин. Кроме того, погибло 12о человек личного состава ВСУ.

В подтверждение данного факт в Сети была опубликована видеозапись, сделанная при помощи разведывательного беспилотника «Орлан».

Также появилась информация об успешной операции российских сил в Херсонской области. Российский оператор дрона выявил местонахождение вражеского десанта, планирующего высадиться на островах, находящихся в реке Днепр, чтобы нанести по российским военным удар. Но российские бойцы не допустили этого. При помощи дрона все военные ВСУ были ликвидированы.