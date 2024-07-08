Бразильский наемник ВСУ с позывным Sierra отправился на Украину “устраивать сафари на русских” и снимать об этом видео для своего YouTube-канала. Однако был ликвидирован бойцами ВС РФ и в цинковом гробу отправился домой, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Бразилец заявлял, что контент для YouTube – одна из целей его приезда на Украину. Еще один военкор Чингис Дамбаев отметил, что “сафари” оказалось провальным.

Ранее в зоне специальной военной операции был ликвидирован наемник ВСУ из Колумбии. Он бросил на родине семью, в январе 2024 году приехал на Украину, чтобы заработать денег. Однако реальность оказалась совсем не такой, как ему рассказывали западные вербовщики. В результате колумбиец оставил сиротой своего ребенка.