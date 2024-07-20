Камера видеонаблюдения, установленная возле одного из подъездов дома №22 по улице Украинской в Южно-Сахалинске, зафиксировала драку между молодыми людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала «Цифровое будущее Сахалина».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как из подъезда дома выходит четверо молодых парней, между которыми сразу же завязалась драка. Первого участника пьяной потасовки уложили на землю на первой же секунде записи. Затем драка продолжилась между двумя другими пьяными «мастерами кунг-фу».

При этом четвертый участник пьяной компании все это время наблюдал за дракой со стороны. Через некоторое время двое дравшихся парней подняли упавшего на землю в самом начале драке молодого человека и вместе проследовали в приехавший за ними автомобиль. Причина пьяной драки осталась загадкой для всех.