Британский таблоид Daily Mail рассказал о школьной учительнице, которая вместе с бойфрендом снимала порнографическое видео. Она публиковала эти ролики на платформе для свингеров, причем делала это тайно, стремясь скрыть это занятие от коллег и учеников.

30-летняя Саманта Баргус из Бирмингема объяснила этот своеобразный уход в порноиндустрию ухудшившимися отношениями с любимым мужчиной. Она рассказала, что из-за карантина во время пандемии их общение стало натянутым, поэтому женщина придумала способ оживить его.

Она снимала видео тайно, маскировала татуировки на теле, старалась не слишком показывать лицо в кадре. Однако комиссия, проводившая расследование, все же нашла ролики, на которых несложно идентифицировать Саманту.

Она заявляла, что не хотела использовать платформу для заработка, но в то же время на сайте были размещены расценки на ее услуги. Так, за ночь с ней нужно было заплатить 1600 фунтов стерлингов.

Комиссия в итоге решила отстранить учительницу от педагогической деятельности на 5 лет. Ее представители заявили, что преподаватель подает дурной пример ученикам, которые могут подумать, что порноиндустрия – это вполне нормальный вид заработка, если даже учителя уходят туда.